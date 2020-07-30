Памяти генерала Полада Гашимова, героев и шехидов Азербайджана (ВИДЕО)

Культура 30 июля 2020 16:23 (UTC+04:00)
Памяти генерала Полада Гашимова, героев и шехидов Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсетях продолжаются творческие акции в поддержку славных и героических воинов Азербайджана и посвященные памяти шехидов, павших за независимость Азербайджана и освобождение страны от армянских агрессоров, сообщает Trend Life.

Композитор и поэтесса Ханым Исмаилгызы представила авторскую поэтическую композицию "Cənab General" (Господин Генерал), посвящённую светлой памяти генерал-майора Полада Гашимова, который героически погиб на передовой во время отражения последних провокаций, совершенных Арменией в направлении Товузского района на границе Азербайджана и Армении. Герой похоронен на второй Аллее почетного захоронения.

Молодая пианистка Syamùsica представила ремикс на композицию Шамистана Ализаманлы "Cənab leytenant" (Господин Лейтенант).

Актер театра "Ребус" Джейхун Дадашов представил композицию "Haydı igidlər!" (Вперед отважные!)

Отметим, что во многих странах мира проходят массовые акции в знак протеста против постоянных армянских провокаций и оккупации двадцати процентов территории Азербайджана. Наши соотечественники призывают международные организации и мировое сообщество осудить агрессивную политику Армении, оккупацию Нагорного Карабаха и 7 соседних районов Азербайджана Арменией, и потребовать немедленного выполнения резолюций ООН об освобождении этих территорий и возвращения беженцев.

(Автор: Вугар Иманов)

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