"Магомаев" включен в список самых популярных в России сериалов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Многосерийный фильм "Магомаев", продемонстрированный в эфире Первого канала (Россия) в марте 2020 года, вошел в десятку самых популярных в России сериалов первого полугодия по данным проекта "Кино Mail.ru", сообщает Trend Life.

"Кино Mail.ru" проанализировал просмотры страниц и количество оценок, выставленных пользователями сервиса сериалам-новинкам с января по июнь текущего года.

Действие сериала "Магомаев" разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой проекта стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет. Роль Муслима Магомаева исполнил Милоша Биковича, а образ Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко.

В сериале снимались известные российские - Светлана Устинова, Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко, и азербайджанские актеры - Расим Балаев, Рафиг Азимов, Эльман Рафиев, Алексей Сапрыкин, Земфира Садыхова, Фаиг Мирзоев, Турал Асадов и другие.

Сериал "Зулейха открывает глаза" стал самым популярным в первом полугодии. Второе место в рейтинге занял российский проект - "Триггер", на третьем месте лидеров второй сезон драматического сериала Паоло Соррентино "Молодой Папа" о внутренней жизни Ватикана. Сериал "Магомаев" занял четвертое место в рейтинге. В десятку самых популярных сериалов также вошли проекты "Колл-Центр" (Россия), "Мир! Дружба! Жвачка!" (Россия), "Мир дикого запада" (США), "Чужак" (США), "Патриот" (Россия), "Ищейка" (Россия).

(Автор: Джани Бабаева)