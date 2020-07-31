Британская группа Hurts выступит в Баку
БАКУ /Trend Life/ - Британская группа Hurts в 2021 году выступит в Баку в рамках гастрольного тура в поддержку нового альбома Faith, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт коллектива.
Концерт группы запланирован на 11 февраля 2021 года.
Группа Hurts основана в 2009 году в Манчестере Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном. Их первые два альбома - Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии.
(Автор: Джани Бабаева)
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