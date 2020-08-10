Представители Азербайджана участвуют во всероссийском онлайн-марафоне

БАКУ/Trend Life/ - Представители Азербайджана вошли в шорт-лист участников V Всероссийского открытого литературного конкурса ЛиФФт-2020, сообщает Trend Life.

Авторы, вошедшие в этот список, принимают участие в литературном онлайн-марафоне ЛиФФт-2020 с трансляцией на YouTube-канале и в социальных сетях по 20 августа. Лауреат и дипломанты V Всероссийского открытого литературного конкурса ЛиФФт-2020 будут объявлены 5-6 сентября.

Среди участников литературного конкурса представители Азербайджана - Агшин Алиев (Агшин Мистанлы), Эльмира Алмасова, Ибрагим Ильяслы, Марина Коломазова, Сария Мамедова, Сахиб Мамедов и Саида Салаева.

Отметим, что в этом году на конкурс было отправлено 2056 работ из 85 регионов России и 20 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)