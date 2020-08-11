Алла Байрамова рассказала на международной конференции об азербайджанских музеях

БАКУ /Trend Life/ - Директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова выступила на международной научно-практической онлайн-конференции "Музыкальный музей как фактор развития региона", сообщает Trend Life.

Алла Байрамова приняла участие в конференции по приглашению директора Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И.Чайковского (Россия) Владимира Лисенко.

Онлайн-конференция организована в рамках фестиваля, посвящённого 180-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Петра Чайковского. В ней приняли участие директора музыкальных музеев и музыканты разных стран мира.

В своем выступлении Алла Байрамова рассказала о музыкальных музеях Азербайджана, в том числе о выставке "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие" в Центре Гейдара Алиева, Государственном музее азербайджанского ашугского искусства в Товузе, а также особо остановилась на мемориальных музеях композитора Узеира Гаджибейли, певца Бюльбюля и исполнителя на таре Гурбана Пиримова, разрушенных в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)