В Москве покажут, как азербайджанка искала мужа в Санкт-Петербурге (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Фарида" производства кинокомпании "Нариманфильм" был выбран для участия в конкурсной программе IX Московского кинофестиваля "Будем жить", сообщили Trend Life в кинокомпании.

Кинофестиваль "Будем жить" пройдет в Москве в конце августа - начале сентября 2020 года и по традиции будет приурочен ко Дню российского кино и празднованию Дня города Москва.

Фильм "Фарида" был снят кинокомпанией "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Продолжительность картины - 70 минут. Автор сценария и режиссер фильма - Ксения Лагутина, оператор - Дмитрий Наговский, звукорежиссёр - Александр Демьянов, художник по костюмам- Филиппа Ныркова, художник по гриму- Александра Косвинцева, продюсер - Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в картине снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.

Фильм повествует о молодой девушке из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт - Петербург в поисках пропавшего мужа. Большой город сводит и разводит её с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Фильм снят в жанре драмы. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.

(Автор: Джани Бабаева)