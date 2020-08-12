Легенда спортивной медицины Азербайджана отмечает юбилей - Борису Хетагурову 80! (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 12 августа свой 80-летний юбилей отмечает самый известный спортивный врач страны, заслуженный врач Азербайджана Борис Хетагуров, сообщает Trend Life.

Многие в спортивном мире называют его легендой спортивной медицины Азербайджана. Поклонники футбола хорошо знают Бориса Хетагурова, и это неудивительно - около 50 лет своей жизни он посвятил бакинскому футбольному клубу "Нефтчи".

Родители Бориса Хетагурова были медиками, поэтому перед юным Хетагуровым вопрос выбора профессии не стоял, и он продолжил семейную традицию.

Во время учебы в медицинском институте (сейчас - Азербайджанский медицинский университет ) его привлекла спортивная медицина. Уже после окончания вуза, он приступил к работе в юношеской команде "Нефтчи" на должности врача (1965 год), а затем, с 1966 года, стал работать в основной команде - главным врачом.

С 2004 по 2010 год на должности главного врача работал в футбольной команде "Хазар-Лянкяран". В 2011 году - вернулся в "Нефтчи" на должность главного врача.

Борис Хетагуров охотно делится своими знаниями и опытом с молодыми коллегами. Он проводит семинары по спортивной медицине с участием зарубежных специалистов из разных стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)