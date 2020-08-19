Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступят на Зальцбургском фестивале

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступят на Зальцбургском летнем фестивале, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

25 августа на сцене Большого фестивального дворца в Зальцбурге (Австрия) состоится выступление Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Симфоническим оркестром "Моцартеум" будет управлять Михаил Татарников.

На концерте, посвященном 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, будут исполнены дуэты и арии из опер "Пиковая Дама", "Евгений Онегин", "Иоланта", а также адажио из балета "Спящая красавица".

Отметим, что Зальцбургский фестиваль в текущем году отмечает 100-летний юбилей. В этом году он открылся первого августа и из-за пандемии проходит в сокращенном формате.

Анна Нетребко (драматическое сопрано) - примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов (драматический тенор) - является лауреатом и обладателем Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов выступает на известных оперных площадках, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр России, Парижская национальная опера и других.

(Автор: Джани Бабаева)