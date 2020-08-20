Подвеска-амулет и сумка с сакральными символами – экспонаты азербайджанского музея (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook продолжает демонстрировать и рассказывать об интересных экспонатах из своих коллекций, сообщает Trend Life.

Экспонат из коллекции музея "Ткани, одежда, вышивка" - головной убор аракчин (тюбетейка)

Традиционные головные уборы и головные украшения, отличающиеся оригинальностью и огромным разнообразием, отражали этническую принадлежность женщины, ее социальное положение и возраст.

К ним относился и аракчин, ставший национальным головным убором, частью женской одежды. Богато расшитый и украшенный аракчин крепился крючками и шнуром, повязывающимся под подбородком. К аракчинам декоративными булавками крепились платки разного вида – орпек, келагаи и другие.

Экспонат коллекции "Ювелирные украшения" - подвеска-амулет

Археологические материалы из раскопок поселений и погребений в различных районах Азербайджана показывают, что шейные украшения дополнялись подвесками. Предметы ювелирного искусства Азербайджана часто декорировались мотивом "птица". В эпоху разложения родового общества в древнем Азербайджане связь рода, племени с определенными животными нашла отражение в изображениях птиц (утки, голубя, петуха и других) на бронзовых ювелирных изделиях. Широко были распространены подвески-амулеты в виде птиц. Большинство из них были полыми, в основании имели треугольные прорези, а на спине – петельку.

Экспонат из коллекции "Ковровые изделия" - сумка

Небольшая сумка, чаще всего квадратная, которую ткали в ворсовой или безворсовой технике и использовали для ношения мелких предметов. В древности такие изделия также называли "говлуг", что означает "папка". Имеет ремешок для перебрасывания через плечо. В коллекции музея хранятся пестрые, оформленные с безупречным вкусом сумки, сотканные в различных регионах нашей страны. Один из интереснейших образцов - сумка, сотканная в Ширване. Она отличается изображенными на ней сакральными символами, а также стилизованными женской и мужской фигурами в национальной одежде. Над мужской фигурой изображены птицы, а над женской – двухсторонние гребни. Элементы, образующие кайму, призваны охранять семейное счастье этой пары. Возможно, эта сумка была соткана к свадьбе и хранилась дома как память о счастливых днях.

(Автор: Джани Бабаева)