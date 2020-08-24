Академик Наиля Велиханлы удостоена звания лауреата Межгосударственной премии "Звезды Содружества"

БАКУ/Trend Life/ - Согласно решению Совета по присуждению Межгосударственной премии "Звезды Содружества" директор Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА), академик Наиля Велиханлы удостоена звания лауреата премии за 2019 год, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Премия ежегодно присуждается представителям государств Содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 18 номинантов из 9 стран.

По традиции торжественная церемония награждения лауреатов проходит в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который в этом году должен состояться в Узбекистане. В связи с эпидемиологической обстановкой дата проведения Форума и формат вручения премии пока не определены.

(Автор: Джани Бабаева )