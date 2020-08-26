Старинные улочки Ичери Шехер и легенды о Девичьей башне – картины Садыга Багирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей странице в Facebook представила произведения художника Садыга Багирова (1940-2015 годы), сообщает Trend Life.

Садыг Багиров родился в Баку, а с 1978 года жил в Калуге (Россия).

Садыг Багиров работал преимущественно в жанре пейзажа. В его произведениях отражены русские и азербайджанские мотивы, церкви и мечети, виды старого Баку и старой Калуги.

Живя в России, художник всегда поддерживал связь с Азербайджаном. Он объездил регионы страны - побывал в Гёйгеле, Шахдаге, Хыналыге, Загатале, Илису, Шамахы, посвятив свои работы живописным уголкам Азербайджана. Садыг Багиров - автор большой серии работ "Карабах - боль моя".

В его творчестве значительное место занимал город Баку - особое внимание художник уделял видам Ичери Шехер, его старинным улочкам, легендам о Девичьей башне.

Произведения Садыга Багирова хранятся в частных коллекциях в Азербайджане, России, Украине, США, Франции, Италии, Германии, Польше, Бразилии и других странах. Персональные выставки художника проходили в Саратове и Калуге.

(Автор: Джани Бабаева)