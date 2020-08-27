Народный артист Азербайджана выступит на концерте "Россия - миру" в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов в числе других музыкантов примут участие в гала-концерте "Россия - миру", приуроченном к 75-летию окончания Второй мировой войны, передает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Гала-концерт состоится 2 сентября в Концертном зале имени Петра Чайковского в Москве, в нем примут участие альтист Юрий Башмет, пианист Денис Мацуев, оперные певцы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков.

В программе прозвучат сочинения Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Сергея Рахманинова и других.

Анна Нетребко (драматическое сопрано) - примадонна современной оперной сцены, лауреат Государственной премии России. Она стала первым классическим музыкантом, вошедшим в число самых влиятельных людей рейтинга Time 100 от Time Magazine. Была названа лучшей певицей 2017 года на International Opera Awards в Лондоне. В июле 2017 года журнал Forbes признал Анну Нетребко лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Юсиф Эйвазов (драматический тенор) - является лауреатом и обладателем Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Эйвазов выступает на известных оперных площадках, таких как Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр России, Парижская национальная опера и других.

(Автор: Джани Бабаева)