Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО)

Культура 28 августа 2020 10:28 (UTC+04:00)
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном союзе писателей Украины состоялось мероприятие, посвящённое азербайджанским сюжетам в жизни и творчестве выдающегося украинского поэта, переводчика, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, государственного деятеля Украины, председателя Всеукраинского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко Павла Михайловича Мовчана, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Организаторами мероприятия являются общественный деятель, представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук и Всеукраинское общество "Просвита" имени Тараса Шевченко.

Павел Мовчан рассказал на встрече о знакомстве с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, дружбе с выдающимися азербайджанскими поэтами, работе над переводами произведений азербайджанских авторов и о многом другом.

"Мне посчастливилось общаться со многими выдающимися личностями, государственными деятелями и деятелями культуры Азербайджана. Безусловно, Гейдар Алиев был человеком-эпохой, невероятно образованным и эрудированным. Я помню, как в 1985 году в Баку проходило литературное мероприятие, и после того как я исполнил переведенные мной стихи Насими на украинском языке, Гейдар Алиев подошёл и лично поблагодарил меня за хорошие переводы. После этого состоялась отдельная наша встреча, где Гейдар Алиев спросил, о чем я мечтаю, и я сказал, что хотел бы посетить могилу Насими в Алеппо. Но в то советское время я был "невыездной". Тем не менее вскоре состоялась поездка в Алеппо, где удалось осуществить мою мечту", - поделился воспоминаниями Павел Михайлович.

Посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова рассказала о важности развития украинско-азербайджанского литературного сотрудничества, и неоценимой роли переводчиков в этом сотрудничестве, которые способствуют углублению дружбы между украинским и азербайджанским народами. Глава дипмиссии отметила, что хорошо помнит Павла Мовчана и его коллег, которые приезжали в Баку на литературные форумы, когда она работала в Союзе писателей Азербайджана (СПА) в период с конца 70-х до конца 80-х. Эльмира Ахундова передала наилучшие пожелания Павлу Михайловичу от коллег из Азербайджана - руководителей СПА народных писателей Анара Рзаева и Фикрета Годжи. Посол подчеркнула, что Павла Мовчана в Азербайджане любят, чтят и искренне восхищаются им.

Марина Гончарук отметила, что подобные встречи будут проводиться регулярно, чтобы украинцы больше знали о малоизвестных страницах украинско-азербайджанских отношений.

Перед гостями также выступили директор Дома писателей, поэтесса и журналист Нина Шаварская, переводчик, поэт Дмитрий Чистяк, который вручил Павлу Мовчану международную поэтическую премию и медаль за заслуги Европейской академии наук, искусств и литературы (Париж), профессор, доктор исторических наук Фархад Туранлы, академик, профессор Ариф Гулиев, доктор филологических наук, профессор Николай Васькив, экс-народный депутат Украины Ярослав Кендзёр и другие. Было отмечено, что Павел Мовчан внес большой вклад в развитие литературных связей между народами, переводил на украинский язык произведения азербайджанских классиков и современных литераторов - Имадеддина Насими, Мамеда Араза, Бахтияра Вагабзаде, Разула Рзы, Фикрета Годжи, Наби Хазри, Фикрета Садыха, Шакяра Аслана, Вагифа Насиба, Исы Исмаилзаде, Сулеймана Рустама и многих других.

В мероприятии также приняли участие доктор педагогических наук, профессор, член Национальной академии педагогических наук Украины Георгий Филипчук, редактор отдела политики газеты "День" Иван Капсамун, преподаватель азербайджанского языка, заведующий Центром азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева Киевского национального лингвистического университета Интигам Шихизаде, старший научный сотрудник Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского НАН Украины Александр Дудник, политолог Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик, а также представители Киевской библиотеки имени Самеда Вургуна, студенты, журналисты.

Павлу Мовчану также был вручен диплом от Государственного центра перевода Азербайджана за участие в проекте по переводу и изданию сборника произведений Имадеддина Насими на украинском языке.

(Автор: Вугар Иманов)

Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские сюжеты в Киеве (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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