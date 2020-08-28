Виртуальный тур по азербайджанскому музею из любой точки мира

БАКУ /Trend Life/ - Обновлен виртуальный тур на 360 градусов по Азербайджанскому национальному музею ковра, где хранятся и экспонируются уникальные образцы декоративно-прикладного искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Посредством виртуального тура каждый получает возможность совершить экскурсию по одному из самых оригинальных и величественных архитектурных сооружений Баку, ознакомиться с его экспонатами, представленными на разных этажах.

Желающие совершить виртуальный тур по Азербайджанскому национальному музею ковра могут воспользоваться мобильным устройством. При этом в музей можно попасть из любой точки мира при помощи очков виртуальной реальности.

Отметим, что в виртуальный тур на 360 градусов по музею с подробной информацией представлен на азербайджанском и английском языках.

Азербайджанский национальный музей ковра всегда думает о своих посетителях и старается быть ближе и доступнее для людей, живущих в любой точке мира.

Ознакомиться с туром можно по ссылке http://www.azerbaijan360.az/what-to-see/museums/azerbaycan-milli-xalca-muzeyi/

(Автор: Джани Бабаева )