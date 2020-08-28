Хрупкое искусство азербайджанского художника (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 28 августа, свой день рождения отмечает заслуженный художник Азербайджана Заур Кантемиров. В связи с этим Азербайджанская государственная картинная галерея на своей странице в Facebook представила работы мастера, сообщает Trend Life.

Заур Кантемиров родился в Баку 28 августа 1942 года. Окончил Государственный институт искусств имени М.А. Алиева (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Заур Кантемиров работает в таких видах изобразительного искусства как графика, плакат, живопись, а также монументальное искусство, промышленный дизайн, фотография. Он участник и лауреат многочисленных международных и республиканских выставок, ярмарок, симпозиумов, а также многих других значимых мероприятий и проектов.

Кантемиров является автором одной из первых почтовых марок независимого Азербайджана. Он также хорошо известен своими работами, выполненными из такого хрупкого материала как стекло.

Отметим, что в конце мая была представлена виртуальная выставка "Global message". В экспозицию вошли работы Заура Кантемирова, отражающие тему защиты людей от коронавирусной инфекции (COVID-19).

(Автор: Джани Бабаева )