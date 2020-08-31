Ювелирная коллекция азербайджанского музея - украшение "гарабатдаг" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook продолжает демонстрировать и рассказывать об интересных экспонатах из своих коллекций, сообщает Trend Life.

Очередным интересным экспонатом, который представил музей, стал образец из ювелирной коллекции - нагрудное украшение "гарабатдаг".

"Популярное в свое время в Нахичевани украшение "арашгын" получило название от одноименного головного убора, к ободу которого крепилось. По форме оно напоминало "гарабатдаг" – нагрудное украшение, составленное из двух рядов декоративных звездочек и лунниц, висящих на ромбовидных пластинках, которое нахичеванские женщины использовали в качестве как головных ("арашгын"), так и шейных украшений", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее музей демонстрировал экспонаты из коллекций "Ткани, одежда, вышивка" и "Ковровые изделия".

(Автор: Джани Бабаева )