Социальная дистанция и защитная маска: музеи Азербайджана принимают посетителей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В азербайджанских музеях созданы все условия для приема посетителей в период пандемии коронавируса и соблюдаются все необходимые санитарно-гигиенические нормы, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры.

Так, на входе измеряется температура, посетителям выдаются защитные маски, перчатки, предлагается дезинфицирующее средство. В залах висят таблички, напоминающие о необходимости соблюдения социальной дистанции. В течение дня в музеях проводятся дезинфекционные работы.

Для обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм сотрудники отдела музейного дела и контроля культурных ценностей минкультуры совершили осмотр ряда музеев, дали соответствующие поручения.

Отметим, что начиная со второго сентября, со вторника по пятницу, музеи готовы к приему посетителей. Для желающих совершить виртуальную экскурсию продолжает работать сайт museum.az.

(Автор: Джани Бабаева)