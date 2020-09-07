В мировой прокат вышел исторический фильм "Томирис" с участием азербайджанских каскадеров (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мировой кинопрокат вышла историческая картина "Томирис", снятая киностудией "Казахфильм" совместно с кинокомпанией "Сатайфильм" по заказу министерства культуры и спорта Казахстана, сообщает Trend Life.

В фильме множество батальных сцен, скачек на лошадях, метания стрел, битв на мечах, в которых приняли участие азербайджанские каскадеры Саин Фарманлы, Вугар Мамедов, Эмин Абышов, Турал Халили и Турал Ширмамедов. Они были приглашены руководителем международной группы NOMAD Жайдарбеком Кунгужиновым, который ставил трюки.

"Съемки фильма проходили на очень высоком уровне. Всего каскадеров было около 75 человек, непосредственно из Азербайджана - пять. Для нас большая честь, что пригласили принять участие в съемках картины "Томирис" - одном из крупнейших исторических проектов в истории казахского кино. Это говорит о нашем профессионализме, ведь не каждого приглашают на такие крупные проекты. Один из наших каскадеров "исполнял" маршала царя Кира, а остальные - "бессмертных" воинов персидского завоевателя. Мы работали с лошадьми по 10-12 часов, и сложность была в том, что в доспехах было жарко. Все трюки сложные - падение с колесницы, завал лошадей, боевые сцены с мечами, разные акробатические падения. В ходе съемок были и незапланированные трюки, импровизации, и, конечно же, травмы - оставались под ногами лошадей, застревали между лошадью и колесницей", - сказал Саин Фарманлы.

Фильм посвящён событиям VI в. до н. э. и основан на рассказанной Геродотом истории о гибели царя персов Кира Великого во время войны с массагетами, которыми командовала царица Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью. Томирис предстоит сразиться ради своей любви и свободы своего народа в самой жестокой битве тех времён: с самим Киром, пришедшим с огромной армией поставить степные племена под власть могущественной Персидской империи. Кровопролитная битва заканчивается разгромом огромной армии персов и смертью Кира, дотоле считавшегося непобедимым. Эту битву Геродот считал "самой жестокой из всех битв между народами".

Съёмки проходили в разных частях Казахстана. Герои-массагеты в фильме говорят на древнетюркском языке, герои-персы - на древнеперсидском. Режиссер – Акан Сатаев, авторы сценария - Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. В главных ролях - Альмира Турсын (Томирис), Адиль Ахметов (Аргун), Еркебулан Дайыров (Харасп), Берик Айтжанов (Куртун), Азамат Сатыбалды (Каваз), Гассан Массуд (Кир).

(Автор: Вугар Иманов)