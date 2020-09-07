Азербайджанцы удостоены награды на международном фестивале "Сад культур -2020"

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская молодежь приняла активное участие в международном фестивале "Сад культур -2020", прошедшем в литовском Каунасе, сообщили Trend Life в Государственном комитете по работе с диаспорой. На мероприятии нашу страну представила Организация азербайджанской молодежи Литвы (AYOL).

На фестивале были продемонстрированы образцы культуры разных народов, проживающих в этой стране. Презентация азербайджанской культуры и музыкального искусство вызвала большой интерес среди организаторов и участников мероприятия.

Представители молодежи Азербайджана подробно рассказали о нашей культуре, представили хорошо известные во всем мире композиции и танцы, в том числе "Sarı Gəlin", "Naz eləmə" и другие.

Особую атмосферу мероприятию придало исполнение танца "Yallı", который можно назвать символом дружбы и единства.

Приглашая участников фестиваля из других стран станцевать с ними, представители Азербайджана продемонстрировали, что наша страна придает большое значение традициям дружбы и солидарности между народами, межкультурному диалогу.

Председатель AYOL Хыдыр Казымов отметил, что участие представителей Азербайджана в мероприятии состоялось при содействии координатора по Литве Координационного совете азербайджанцев стран Балтии Нармин Алиевой.

По итогам фестиваля Организация AYOL удостоена награды за активную пропаганду азербайджанской культуры в Литве.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)