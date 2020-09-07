Азербайджанская пианистка выступит с концертом в Kulturstall auf dem Gutshof в Берлине
БАКУ/Trend Life/ - В зале "Kulturstall auf dem Gutshof" в Берлине (Германия) 12 сентября состоится концерт молодой азербайджанской пианистки, лауреата международных конкурсов Нармин Наджафли, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
В исполнении пианистки прозвучат сочинения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Фридерика Шопена.
Отметим, что Нармин Наджафли родилась в Баку в 1996 году. Она выпускница музыкальной школы имени Бюльбюля. В настоящее время проходит обучение в Ганноверской Высшей школе музыки и театра. Выступления Наджафли с успехом проходили во Франции, США, Италии, России, Бельгии и Великобритании.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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