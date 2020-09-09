Балет под открытым небом на Бакинском бульваре (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский танцор, лауреат международных конкурсов Фарид Казаков провел в Баку мастер-класс под открытым небом и творческую встречу для юных артистов балета — воспитанников школы "1001 nights", сообщил Trend Life Казаков.

По словам танцора, в связи с введением ряда смягчений карантинного режима, и возможностью проведения подобных мероприятий под открытым небом, ему поступило предложение провести мастер-класс в Приморском национальном парке.

"Я всегда рад делиться своими знаниями и мастерством с подрастающим поколением. Прежде всего, хочу отметить высокий профессионализм участников мастер-класса. Это очень талантливые и трудолюбивые дети, грезящие о балете, сцене и высоком искусстве. Конечно, в этом заслуга их педагогов, и в частности, художественного руководителя школы, доктора философских наук по искусствоведению, доцента Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Офелии Зейналовой. Счастлив, что теперь дружу с этой замечательной школой и уверен, впереди наш тандем ждёт очень много интересных, ярких и творческих проектов. Очень приятно сознавать, что в Баку есть школы гимнастики и танца такого высокого уровня. Со своей стороны, всегда готов проводить подобные творческие встречи и мастер-классы для будущих артистов балета и всячески способствовать творческому, профессиональному развитию и процветанию будущего азербайджанской хореографии", - отметил Казаков.

По завершении мастер-класса танцор раздал всем участникам автографы на память.

Фарид Казаков — известный азербайджанский танцор, дважды лауреат национальной премии "Xəzər milli mükafatı", обладатель престижного звания "Solo Star Russia 2019", выпускник Бакинской академии хореографии, неоднократный победитель и обладатель Гран-при международных, всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей хореографии.

Казаков является руководителем московской школы гимнастики и танца "Олимп Граций".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)