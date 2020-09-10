Ольга Домнина: Баку пленяет дружелюбием (ФОТО)

Период самоизоляции стал причиной отмены и переноса множества культурных мероприятий, но, одновременно, он подарил людям искусства возможность открыть новые страницы в своём творчестве. Всемирно известная российская пианистка Ольга Домнина, которую недаром называют пропагандистом азербайджанской музыки, рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, которой руководит депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, о произведениях азербайджанских композиторов, которые она готовится исполнить, о своих впечатлениях от бакинских концертов и публики.

– Насколько известно, на карантине вы плодотворно работали, в частности, разучивая новые для вас сочинения азербайджанских композиторов. Чьи произведения привлекли ваше внимание? Как вы предполагаете, во что в перспективе выльется эта работа – в записи, концертные программы? Где бы вам хотелось их представить?

– Мне понравился карантин тем, что можно было полностью посвятить себя изучению новых произведений. В результате этих занятий я планирую запись фортепианных сочинений Гара Гараева. Также с огромным интересом изучаю произведения живущих азербайджанских композиторов, таких как Фарадж Гараев, Рахиля Гасанова, Айдын Азимов, Назим Миришли. Когда ситуация вернётся в нормальное русло, я собираюсь выступать в Европе с концертами произведений азербайджанских композиторов.

– Вы как-то сказали, что с удовольствием выбрали бы для самоизоляции Баку. Что больше всего привлекает вас в азербайджанской столице?

– Баку пленяет меня, прежде всего, культурой жителей, дружелюбием, которое разлито в воздухе. Мне кажется, что в наше время шанс поговорить с умным человеком становится все более редким подарком, а Баку полон такого рода возможностями. Думаю, что немаловажную роль в этом играет энергия Каспийского моря, дарящая жизнь потрясающей кухне, красоте женщин, остроумию и глубине знаний бакинцев. Наверное, люди здесь привыкают к этой роскоши с детства, но сама я, стоит мне только выехать за пределы Азербайджана, сразу ощущаю, будто выпадаю из чашечки цветка и падаю в какие-то непонятные железные опилки. Я всё время поражаюсь добродушию людей в Баку – даже если ты кого-то случайно толкнёшь на улице, в ответ получишь только улыбку. Вот этим глубинным спокойствием и отличается Баку.

– Вы также посоветовали наедине с собой почаще слушать великих азербайджанских джазовых музыкантов – Рафига Бабаева и Вагифа Мустафазаде. Какие чувства и образы их музыка приносит лично вам?

– Свет, волшебная меланхоличность и хрустальность образов Рафика Бабаева не дадут вам спутать его музыку ни с какой другой.

Тонкий баланс в сочетании мугама и классических джазовых приёмов, интеллектуальность и непредсказуемость идей Вагифа Мустафазаде расскажут вам о Баку больше, чем путеводители.

– В конце прошлого года вы вместе с Майклом Гуттманом представили в Баку концерт классической музыки, танго и джаза. Как сложилось такое творческое сотрудничество и такая интересная программа, как её приняла бакинская публика?

– С Майклом Гуттманом мы с мужем познакомились в Тоскане, и сразу подружились, а потом встретились у него дома в Брюсселе. Он очень лёгкий по характеру и скромный человек, несмотря на его колоссальные достижения в музыке. То, что нам интересно вместе музицировать, стало ясно с первой репетиции. Интуитивное понимание того, когда партнёр собирается сыграть следующую ноту, имеет важнейшее значение в ансамбле. Такого рода наитие работает не всегда, однако в случае с Майклом оно проснулось во мне практически сразу. Бакинская публика приняла нас невероятно тепло, не отпускала со сцены. Мы сыграли всё запланированное, на бис, и с удовольствием играли бы и дальше, если бы подготовленные анкоры просто не закончились.

Любопытная история произошла с нами в Баку в день концерта – мы поехали на Зелёный рынок, выпили там гранатовый сок и сразу почувствовали, что в нас как будто влили кровь молодого быка, готового сразиться с матадором на арене. А встреча музыкантов с публикой обычно лишь немногим отличается от вечной схватки человека и минотавра. Публика, играющая роль матадора, хоть и не всегда так жестока, но способна убить артиста своим равнодушием. К счастью, наш бакинский концерт в тот вечер прошёл очень удачно.

– Общались ли вы в каком-то формате за время карантина с азербайджанскими друзьями, коллегами, поклонниками?

– Конечно, во время карантина я была на связи со своими азербайджанскими друзьями, мы подбадривали друг друга изо всех сил. Мои друзья в Баку интересные, очень веселые люди. Ловлю себя на мысли, что, когда я сижу с ними после собственных выступлений, концерт для меня в каком-то смысле продолжается, плавно переходя в карнавал. Благодаря им я по-настоящему могу погрузиться в жизнь Баку, глубже понять характер народа и, как следствие, попытаться воплотить всё это в музыке азербайджанских композиторов.