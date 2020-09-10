У российских студентов есть шанс получить стипендию имени Муслима Магомаева

Культура 10 сентября 2020 18:08 (UTC+04:00)
У российских студентов есть шанс получить стипендию имени Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева объявил о начале приема заявок на получение стипендии по специальной стипендиальной программе для студентов выпускных курсов государственных музыкальных ВУЗов, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда. Заявки принимаются до 15 октября 2020 года.

Именная стипендия учреждена Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева для студентов последнего года обучения дневных (некоммерческих) отделений государственных музыкальных высших учебных заведений России с целью поддержания одаренных студентов.

Отметим, что именная стипендия назначается на конкурсной основе. Фонд назначит на 2020-2021 учебный год не более 10 годовых именных стипендий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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