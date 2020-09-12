Иранские фильмы получили награды на Венецианском кинофестивале
Две награды 77-го Венецианского кинофестиваля получили иранские фильмы. 77-й Венецианский кинофестиваль в Италии проходит со 2 по 12 сентября, передает Trend со ссылкой на İRNA
Премию Ассоциации независимых критиков за лучший оригинальный сценарий удостоился фильм режиссера Шахрама Мокр «Неосторожное преступление». Вторым фильмом получившим премию на Венецианском кинофестивале стал «Дашт-е Хамуш» режиссера Ахмада Бахрами.
Лента новостей
Спикер Милли Меджлиса ознакомилась с разрушениями в здании турецкого парламента в результате событий 2016 года (ФОТО)
Переселение ливанских армян на оккупированные азербайджанские территории противоречит международному праву – ливанский историк
Оглашены детали заседания Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса
Оккупационная политика Армении нанесла инфраструктуре образования Азербайджана серьезный ущерб — депутат
Самый юный журналист Азербайджана! 7-летний Эмиль удивляет знаменитостей Азербайджана и России (ФОТО)
Разрушение азербайджанских исторических памятников и святынь — элемент политики вандализма Армении — депутат
Количество учащихся, проходящих обучение в традиционном режиме, не ограничивается - Минобразования Азербайджана
В школах будут созданы спецпомещения для временной изоляции заразившихся коронавирусом - минобразования Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено 163 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровел 171 человек
В Гедабеке и Товузе, в рамках проекта по развитию спорта в селах, школьникам раздали футбольные формы и мячи (ФОТО)