Иранские фильмы получили награды на Венецианском кинофестивале

Две награды 77-го Венецианского кинофестиваля получили иранские фильмы. 77-й Венецианский кинофестиваль в Италии проходит со 2 по 12 сентября, передает Trend со ссылкой на İRNA

Премию Ассоциации независимых критиков за лучший оригинальный сценарий удостоился фильм режиссера Шахрама Мокр «Неосторожное преступление». Вторым фильмом получившим премию на Венецианском кинофестивале стал «Дашт-е Хамуш» режиссера Ахмада Бахрами.