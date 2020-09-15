Невозможно утонуть в этом неглубоком мире…Литература объединяет Азербайджан и Украину (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве состоялась презентация книги современного азербайджанского поэта Салама Сарвана на украинском языке "І потонути неможливо, неглибокий цей світ..." ("Boğulmaq da olmur, dayazdır dünya", "Невозможно утонуть в этом неглубоком мире"), сообщила Trend Life ответственный секретарь проекта Марина Гончарук.

Проект реализован Государственным центром перевода Азербайджана. Издание книги и презентация состоялись при содействии Института литературы имени Тараса Шевченко Национальной академии наук Украины и издательства "Саммит-книга".

На открытии в Национальном музее литературы Украины заместитель директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины, академик Николай Сулыма рассказал о развитии украино-азербайджанских литературных связей.

Выступившие старший научный сотрудник Музея литературы Украины София Феджора, переводчица книги Леся Мудрак, профессор Института международных отношений Национального авиационного университета Украины Ариф Гулиев, поэты Дмитрий Чистяк, Сергей Савин, Юлия Гупалюк, преподаватель азербайджанской филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ирина Демирезен и другие отметили, что издание книги является очередным мостом культуры между странами, содействует дальнейшему сотрудничеству в сфере искусства.

В заключении гостям была представлена музыкальная программа.

(Автор: Вугар Иманов)