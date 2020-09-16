Фильм с участием азербайджанских каскадеров удостоен Гран-при Парижского кинофестиваля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Томирис", снятый киностудией "Казахфильм" совместно с кинокомпанией "Сатайфильм", удостоен Гран-при в секции международных полнометражных фильмов на 26-м кинофестивале L’Etrange Festival в Париже, сообщает Trend Life.

Фильм "Томирис" в прайм-тайм покажет крупнейший франкоязычный платный телеканал CANAL+. Ранее, международный дистрибьютор прав показа кинокартины "Томирис" объявил о сделках по показу картины. Фильм покажут в Италии, Франции, Испании, Японии, на Ближнем Востоке, Южной Кореи, СНГ, Сингапуре, Румынии и Турции. Одними из первых компаний, которые приобрели права на распространение фильма в США были компании Arclight Films и Well Go USA.

В фильме множество батальных сцен, скачек на лошадях, метания стрел, битв на мечах, в которых активное приняли участие азербайджанские каскадеры Саин Фарманлы, Вугар Мамедов, Эмин Абышов, Турал Халили и Турал Ширмамедов.

Историческая картина снята по заказу министерства культуры и спорта Казахстана. Съёмки проходили в разных частях Казахстана. Герои-массагеты в фильме говорят на древнетюркском языке, герои-персы - на древнеперсидском. Режиссер – Акан Сатаев, авторы сценария - Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. В главных ролях - Альмира Турсын (Томирис), Адиль Ахметов (Аргун), Еркебулан Дайыров (Харасп), Берик Айтжанов (Куртун), Азамат Сатыбалды (Каваз), Гассан Массуд (Кир).

Фильм посвящён событиям VI в. до н. э. и основан на рассказанной Геродотом истории о гибели царя персов Кира Великого во время войны с массагетами, которыми командовала царица Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью. Томирис предстоит сразиться ради своей любви и свободы своего народа в самой жестокой битве тех времён: с самим Киром, пришедшим с огромной армией поставить степные племена под власть могущественной Персидской империи. Кровопролитная битва заканчивается разгромом огромной армии персов и смертью Кира, дотоле считавшегося непобедимым. Эту битву Геродот считал "самой жестокой из всех битв между народами".

(Автор: Вугар Иманов)