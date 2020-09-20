Старик Хоттабыч и Бакинский нефтяник. Самые яркие образы в фильмах – Рашид Бейбутов, Фахраддин Манафов, Гасан Мамедов… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Со дня подписания 20 сентября 1994 года "Контракта века" на разведку и разработку блока морских нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" прошло уже 25 лет. Именно к этой дате приурочено празднование работниками нефтяной отрасли Азербайджана своего профессионального праздника - Дня нефтяника.

Азербайджан имеет давнюю историю нефтедобычи. Славная история наших нефтяников вписана в летопись истории человечества, и, конечно же, находила свое отражение в различных литературных произведениях, картинах известных художников, культуре и искусстве. Представляем читателям Trend Life подборку самых ярких образов бакинских нефтяников, воплощенных в художественных фильмах.

Одним из самых интересных образов можно считать встречу Старика Хоттабыча с бакинским нефтяником в детском фильме Геннадия Казанского "Старик Хоттабыч".

Легендарный исполнитель, народный артист СССР Рашид Бейбутов сыграл главную роль в фильме Лятифа Сафарова "Бахтияр" (Любимая песня). Главный герой фильма Бахтияр, как и его отец, является нефтяником – буровым мастером. Но он еще и обладает прекрасным голосом. И поэтому становится перед выбором дальнейшего жизненного пути.

Народный артист Азербайджана Гасан Мамедов сыграл главную роль – нефтяника Мурада в фильме Эльдара Гулиева "В этом южном городе". О столкновении старого и нового, об их странном, причудливом, комичном, а порой и тревожном сочетании в жизни и быте современного Баку рассказывает этот фильм.

Практицизм и эгоизм не принесли Досту успехов и благополучия. И теперь вся надежда только на Марата, бригадира нефтяников, который хоть и знал его хорошо с самого детства, но эксперимент, обещающий значительное увеличение нефти, должен разрешить. Ведь тогда Марат получит премию, а он защитит диссертацию. Роль Марата в фильме Расима Оджагова "Парк" исполнил народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов.

Нефтяника Наджафова, который стремится на фронт, но его отпускают, сыграл народный артист Азербайджана Мухтар Маниев в фильме Гасана Сеидбейли "Я помню тебя, учитель" (Наш учитель Джабиш). В фильме, который повествует о судьбе бакинского школьного учителя в годы Великой Отечественной войны, он один героев, который обеспечил СССР около 80- процентами нефти для победы над фашизмом.

Можно представить еще множество художественных фильмов о бакинских нефтяниках. Например, свои первые шаги в кинематографе народный артист СССР Владимир Этуш начал с создания образа азербайджанского нефтяника в Сибири, кандидата наук Самеда Мамедова в фильме Константина Воинова "Время летних отпусков". Но среди героев были и нефтяницы, образ которой в фильме Эльдара Гулиева "Главное интервью" воплотила Земфира Исмайлова. Фильм рассказывает о журналистике. Главный герой фильма обязан ответить на поставленный вопрос "В чём смысл жизни и что я сделал для людей"?.

(Автор: Вугар Иманов)