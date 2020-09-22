Азербайджан и Узбекистан выбрали лучших (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Подведены итоги Международного онлайн-конкурс исполнителей на народных струнных музыкальных инструментах Азербайджана и Узбекистана, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Онлайн-конкурс прошел 10-16 сентября, он организован по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, при поддержке министерства культуры Азербайджана и консерваторий двух стран.

Говоря о дружбе и сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном на онлайн-церемонии награждения победителей, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов отметил, что проводимые конкурсы не только расширяют культурные связи между двумя странами, но и создают особые возможности для выявления новых талантов, пропаганды национальной музыки, музыкальных инструментов.

Самир Аббасов добавил, что день подведения итогов конкурса совпал с днем рождения великого композитора Узеира Гаджибейли, который является основоположником азербайджанского профессионального музыкального искусства.

Было отмечено, что детство Узеира Гаджибейли прошло в городе Шуша, Карабах - родина великого композитора, и этот прекрасный край оккупирован армянскими вооруженными силами, в результате конфликта нанесён материальный и духовный ущерб азербайджанской культуре.

Аббасов рассказал о пропаганде национальной музыки Азербайджана на государственном уровне, о реализуемых Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры проектах в этом направлении.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими в своем выступлении поздравил победителей конкурса и выразил признательность Азербайджанскому культурному центру за проведение данного конкурса.

Керими сказал, что день18 сентября золотыми буквами вписан в историю культуры азербайджанского народа, подчеркнув, что в этот исторический день родились выдающиеся азербайджанские композиторы Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев-старший.

В соответствии с указом, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году – накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в Азербайджане как День национальной музыки.

Говоря о развитии культурных связей с Азербайджаном, профессор Государственной консерватории Узбекистана, художественный руководитель Государственного камерного оркестра народных инструментов "Согдиана", дирижер Фируза Абдурахимова высоко оценила деятельность Азербайджанского культурного центра, отметив, что при его поддержке в высших музыкальных заведениях Узбекистана начали преподавать произведения азербайджанских композиторов, а оркестры с большим воодушевлением исполняют эти композиции. Подчеркнув важность подобных мероприятий, она добавила, что в рамках проекта достигнута договоренность о расширении сотрудничества с Азербайджанской национальной консерваторией, и в будущем она планирует побывать в Баку с рабочим визитом.



Затем были объявлены имена победителей онлайн-конкурса:

Номинация "Тар - кашкарский рубаб":

I место - студент IV курса Государственной консерватории Узбекистана Дильшод Фозилов;

II место - студент III курса Азербайджанской национальной консерватории Гусейн Гулиев;

III место - разделили выпускник Азербайджанской национальной консерватории Нурлан Джабизаде и ученик 11-го класса Республиканской специализированной школы музыки и искусств Узбекистана Иджод Назаров.



Номинации "Кяманча-гиджак":

I место - преподаватель Азербайджанской национальной консерватории Медина Шахгалдиева;

II место - солист камерного оркестра народных инструментов Узбекистана "Согдиана" Санджар Годиров;

III место - преподаватель Азербайджанской национальной консерватории Кенуль Велиева.



Номинации "Уд-канон":

I место - выпускник Азербайджанской национальной консерватории Байрам Узеиров;

II место - студент III курса Азербайджанской национальной консерватории Бехнам Мухаммедализаде;

III место - студент IV курса Государственной консерватории Узбекистана Огабек Акрамов.

Победители были награждены почетными дипломами и денежными призами от Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.



В заключение, с участием победителей конкурса, был представлен онлайн-концерт.

(Автор: Джани Бабаева)