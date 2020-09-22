Эртогрул Камалов стал режиссером Академического музыкального театра

БАКУ /Trend Life/ - Актер, режиссер и продюсер Эртогрул Камалов назначен на должность режиссера-постановщика в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

По словам Эртогрула Камалова для него большая честь приступить к работе в Государственном академическом музыкальном театре, являющимся одним из ведущих театров страны.

Отметим, что Камалов известен широкой общественности как автор популярных сатирических видеороликов.

Эртогрул Камалов также в качестве актера снимался в отечественных кинофильмах, среди которых "Пассажир", "Маяк" и другие. Был ассистентом режиссера спектакля "Yad.Daş." поставленного на сцене Государственного театра YUĞ.

(Автор: Джани Бабаева.)