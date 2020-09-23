360 метров! Азербайджанец выступил на самой высокой смотровой площадке Европы

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения - Jony (Джахид Гусейнли) выступил на самой высокой смотровой площадке в Европе, которая находится на 89-м этаже башни "Федерация" комплекса Москва-Сити, сообщает Trend Life со ссылкой на издание "ОК!".

Этим выступлением музыкант дал старт серии живых концертов в рамках вечернего шоу "Мурзилки Live" в Открытой концертной студии "Авторадио". Студия расположилась прямо на площадке Panorama 360 с захватывающим видом на Москву и ее достопримечательности.

Jony исполнил пять своих композиций. Помимо ведущих шоу и музыкантов, за выступлением мог наблюдать любой поклонник артиста, где бы он ни находился, трансляция из студии велась в формате онлайн.

Отметим, что высочайшая смотровая площадка Европы - Panorama 360, расположена на 89-м этаже на уровне 360 метров и включает 9 интерактивных зон. Смотровую площадку могут внести в Книгу рекордов Гиннеса.

Jony (Джахид Гусейнли) родился в Баку, в настоящее время живет в Москве. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года Jony стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Он также победитель премии "Жара Music Awards-2020" в digital-формате в категории "Прорыв года".

(Автор: Джани Бабаева)