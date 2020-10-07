Звезда мировой оперы Юсиф Эйвазов поддержал Азербайджан против армянских оккупантов

БАКУ /Trend Life/ - Звезда мировой оперы, народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов поддержал соотечественников в борьбе Азербайджана против агрессии Армении, опубликовывав статус на своей странице в İnstagram, сообщает Trend Life.

"Дорогие мои соотечественники! Мой дорогой Азербайджанский народ! Вот уже несколько дней наша Родина живет в условиях войны и, конечно же, все мы ждём, когда это все закончится и когда справедливость восторжествует и Наши земли будут возвращены !! Но этот пост не об этом ... этот пост о ВАС ДОРОГИЕ МОИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, И ГРАЖДАНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА И ВСЕ ТЕ КТО ЖИВЕТ КАК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, так и за его пределами ... я преклоняюсь перед вашим единством, культурой, умом, я безумно счастлив, что в такое сложное время мы все ОБЪЕДИНИЛИСЬ, мы поддерживаем друг друга, мы близки друг к другу как никогда ... у меня просто нет слов, чтобы выразить вам всем свою бесконечную благодарность, за то что Вы Азербайджанцы, за то что мы все с вами одной крови, за то что вы смелые и правдивые, за то что вы честные и великодушные ... Я знаю что все будет хорошо, и я очень жду встречи со всеми ребятами, которые у меня в Инстаграм высказывают свои позиции, чтобы обнять каждого из вас, посмотреть в глаза Великих Граждан Великой страны, Представителей Великой Азербайджанской Нации!!! Очень вас люблю !!!",- написал Юсиф Эйвазов.