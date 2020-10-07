Коллектив Национального музея искусств поддержал ВС Азербайджана - сердце каждого гражданина бьется в унисон с Родиной

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского национального музея искусств перечислил 6 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Коллектив музея выразил поддержку отважной армии Азербайджана, воюющей во имя справедливости за освобождения наших земель от оккупантов.

"Сегодня сердце каждого гражданина Азербайджана от мала до велика бьется в унисон с Родиной. С первого же дня, как только Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу, каждый гражданин республики вновь заявил о готовности c великим чувством гордости вступить в ряды своей армии. Славные сыны и дочери Родины, собрав все свои силы на передовой и в тылу в единый кулак, готовы бороться с врагом на полях сражения за освобождение оккупированных земель Азербайджана и восстановление территориальной целостности страны, и это является нашим гражданским долгом.

Одерживаемые в ходе боёв последовательные победы нашей доблестной армии, воодушевляют азербайджанский народ. Наш народ абсолютно уверен в победоносном вступлении в ближайшее время на наши исконные земли вместе с героическими сынами Родины.

Желаем доблестной победы Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президенту Ильхаму Алиеву и сынам Азербайджана, которые пишут новую историю на пути к победе!", - отмечено в сообщении.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер. Фонд финансирует за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана и других поступлений, не запрещенных законодательством с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

(Автор: Джани Бабаева )