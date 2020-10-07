От брата и сестры - посвящается славным воинам Азербайджана в борьбе с армянскими агрессорами (ВИДЕО)

Культура 7 октября 2020 16:34 (UTC+04:00)
От брата и сестры - посвящается славным воинам Азербайджана в борьбе с армянскими агрессорами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская молодежь с воодушевлением воспринимает успешное контрнаступление армии Азербайджана против армянских оккупантов, поддерживая различными способами. Брат и сестра Шамиль и Ханымана Мамедовы сняли видеоролик на песню "Дыши, Азербайджан!" (Nəfəs al, Azərbaycan!), посвященный славным воинам Азербайджана в борьбе с армянскими агрессорами, сообщает Trend Life.

Автор композиции сам Шамиль Мамедов – талантливый музыкант, композитор, гитарист, выпускник музыкальной школы имени Тофига Гулиева по классу вокала и Азербайджанского университета языков. Участник телепроекта "Голос", обладатель гран-при международного конкурса по вокалу в Белоруссии.

Ханымана Мамедова - выпускница музыкальной школы имени Тофига Гулиева, студентка Азербайджанской национальной консерватории по классу дирижирования. Победительница международных конкурсов в Венгрии, Грузии, Украине, Испании по классу фортепиано, конкурса министра культуры Азербайджана "Культура, которая нас объединяет".

Брат и сестра не в первый раз выступают вместе. В июле этого года они стали победителями онлайн-конкурса "Креативный Азербайджан".

(Автор: Вугар Иманов)

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