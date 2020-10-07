Картина политики переселения армян на исторические земли Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Под эгидой Международного фонда тюркской культуры и наследия вышла в свет книга "Международные договоры по Южному Кавказу в XIX-XX вв. и переселение армян", сообщили Trend Life в пресс-службе Фонда. Автор книги – дипломат, доктор юридических наук, профессор Намиг Алиев.

Книга раскрывает исторические предпосылки, приведшие к подписанию Кюрекчайского трактата, Гюлистанского, Туркменчайского, Московского и Карсского договоров, а также раскрывает их политико-правовую сущность и последствия для Азербайджана.

Опираясь на достоверные источники, автором дан историко-правовой анализ фактов, касающихся экспансии армян на Южный Кавказ, а также территориальной целостности Азербайджана, включая ныне оккупированные Арменией земли Нагорного Карабаха.

Исследования автора позволяют понять глубинные истоки сегодняшних событий, развернувшихся вокруг Карабаха, воссоздать общую картину политики переселения армян на исторические земли Азербайджана.

Следует отметить, что Международный фонд тюркской культуры и наследия придает особое значение исследованию исторических документов, изучению, защите и продвижению богатой тюркской культуры и наследия на международной арене.

(Автор: Джани Бабаева )