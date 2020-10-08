В честь освободительной армии Азербайджана – исполнители в военной форме (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярные исполнители представили клип "Millətəm", посвященный освободительной армии Азербайджана, ведущую героическую борьбу с армянскими агрессорами, сообщает Trend Life. Автор проекта и музыки – Эльчин Джафаров, слова Сабира Рустамханлы, аранжировка – Тарлана Мамедгусейнова.

В проекте приняли участие исполнители Хайям Нисанов, Аяз Гасымов, Эмиль Бадалов, Рамал Исрафилов, Самир Пириев, Яшар Джалилов, Эльтон Гусейналиев, Эльчин Джафаров и чтец Хазар Сулейманлы. Режиссер – Орхан Али, оператор – Айдын Ширинсифет, продюсер – Вугар Шафиев.

Напомним, что 27 сентября около 06:00, вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В настоящее время продолжается обстрел город и сел Азербайджана, находящихся далеко от зоны боевых действий. В результате обстрела ВС Армении населенных пунктов Азербайджана погибло 31 и ранено 154 мирных граждан. В негодное состояние пришло 928 домов, 11 гражданских объектов, 45 многоэтажных жилых зданий.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование армии Азербайджана проводит контрнаступательную операцию войск по всему фронту. В результате освобождена часть ранее оккупированной территории. На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)