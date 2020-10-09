Мужчины и женщины без колебаний готовы идти на фронт – народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский народ – гуманный, мы не стреляем по мирным жителям, мы освобождаем свою Родину от оккупантов, сказала Trend Life народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашова.

Дадашова подчеркнула, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание развитию государства и национальной армии.

"Сегодня Азербайджан переживает исторические события, которых прежде не было. Даже будучи не политиками, мы все знаем, что это результат правильной дипломатии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы вели переговоры – год, два, пять, десять, пятнадцать, тридцать лет... Да, мы могли бы еще продолжать эти переговоры, но посмотрите, наш Президент ведет насколько правильную политику. Я смотрю зарубежные телеканалы, анализирую, вижу насколько в правильное время все это началось", - отметила она.

Народная артистка подчеркнула, что ее переполняет чувство гордости за азербайджанских военнослужащих, потому что с линии фронта приходят радостные вести.

"Конечно, сердце болит, но эта боль с нами уже 30 лет… Мы не агрессивный народ. Руководитель нашей страны – дипломат, и он никогда бы не захотел, чтобы была война, чтобы проливалась кровь… Азербайджанский народ – гуманный, мы не стреляем по мирным жителям, мы освобождаем свою Родину от оккупантов.

Сегодняшний день показывает, что наша молодежь хочет идти на фронт, их ничто не сдерживает. Если помните, когда два месяца назад начались события в Товузе, жители сказали, мы никуда не пойдем, мы остаемся здесь. Они так сказали, потому что верят Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджанской Республики. Вера – это большой показатель, который можно заработать только трудом и поступками. Мы все – и мужчины, и женщины не колеблясь, не задумываясь ни на минуту, готовы идти на фронт", - добавила Дадашова.

(Автор: Джани Бабаева )