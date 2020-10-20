Азербайджанские исполнители мейханы в военной форме и с автоматами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские исполнители мейханы представили клип "Наша доблестная армия" в поддержку ВС Азербайджана, ведущих героическую борьбу с армянскими вооруженными силами, сообщает Trend Life.

На протяжении около 30 лет ВС Армении оккупируют 20 процентов территории Азербайджана, в стране миллион беженцев и вынужденных переселенцев. Власти Армении не выполнили четыре резолюции ОНН о выводе оккупационных сил с территории Азербайджана. В целях пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны 27 сентября ВС Азербайджана была начата контрнаступательная операция, в результате которой была освобождена часть территории – города и села Зангиланского, Физулинского, Джебраилского, Ходжавендского и других районов. Освобождение страны от армянских оккупантов продолжается.

Художественный руководитель проекта – Эльшан Гусейнов, режиссер - постановщик клипа – Рашад Сулейманоглу, оператор – Тарлан Хашвердиев, съемки дроном – Ниджат Тахирли, монтаж и графика – Илькин Эминов, аранжировка – Ильгар Ильхам. В клипе приняли участие исполнители мейханы Эльшан Хазар, Васиф Азимов, Руслан Мушфигабад, Пярвиз Бюльбюля, Орхан Лекбатанлы. Участники предстали в военной форме и с автоматами. В работе были использованы кадры уничтожения вражеской техники и живой силы противника из официальных видеоматериалов министерства обороны Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)