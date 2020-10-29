Баяты-Шираз для древнего Карабаха - в поддержку армии Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана представило видеоролик с участием юного азербайджанского ханенде Кянана Баширли, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. В рамках проекта юный ханенде исполнил мугам "Баяты-Шираз".

Видеоролик отражает высокий патриотический дух, царящий в азербайджанском обществе.

Проект реализован в знак поддержки армии Азербайджана, которая ведет освободительную борьбу с армянскими агрессорами.

На протяжении около 30 лет Арменией было оккупировано 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, в стране около миллиона беженцев. В результате освободительной миссии армии Азербайджана удалось освободить часть территории, города и села Физулинского, Тертерского, Кельбаджарского, Губадлинского, Зангиланского, Джебраильского районов страны и других районов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)