БАКУ /Trend Life/ - По заказу министерства культуры Азербайджана издана книга "Fərhad Bədəlbəylinin həyat və yaradıcılığı (məqalələr, rəylər, müsahibələr, materiallar)" ("Жизнь и творчество Фархада Бадалбейли (статьи, отзывы, интервью, материалы)"), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Составитель издания – заслуженный деятель искусств, профессор Тарлан Сеидов.

В книге повествуется о многих аспектах профессиональной деятельности народного артиста СССР, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, известного пианиста Фархада Бадалбейли.

В книге, вышедшей в свет в издательстве "Şərq-Qərb", также собраны статьи, интервью и другие материалы о народном артисте СССР, которые ранее были опубликованы в газетах и журналах.

Новое издание будет передано в соответствующие учреждения и публичные библиотеки при министерстве культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)