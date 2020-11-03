Создается впечатление, что над землей Карабаха издевались для того, чтобы причинить как можно больше боли нашему народу – народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане больше месяца идет священная освободительная война за родную землю. Сегодня мы страдаем, переживаем, радуемся победам и молимся за всех азербайджанских солдат – наших героев. Об этом Trend Life сказала народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы Государственного академического театра оперы и балета Камилла Гусейнова.

"Наш враг – оккупант нашей Родины - бесчестный, лживый и недостойный. Он неспособен вести честную борьбу – это варвары, террористы, ведомые фашистскими идеями о собственном превосходстве. Они нападают на мирных жителей, бомбят дома и школы. Убийцы детей не считаются ни с законами, ни с международным правом, ни с элементарными нормами жизни цивилизованного человека. Но при всей низости и подлости врага, Азербайджан ведет честный бой и дает достойный ответ на поле боя", - отмечает она.

Народная артистка подчеркивает, что бывают эпохи, когда понятия пространства и истории сходятся, и в подобные эпохи государство очень остро осязает свои границы, чувствует их как свою кожу, а всякое нарушение границ- как кровоточащую рану.

"Сегодня азербайджанский народ как единое целое в борьбе за восстановление государственных границ живет верой в Победу. Мы гордимся нашей могучей, сильной армией, гордимся нашим Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым, верим и идем вперед за нашим Лидером. Президент Азербайджана достоин восхищения и гордости своего народа – колоссальная многолетняя работа, блестящая политика и дипломатия нашего Лидера позволяют нам с высоко поднятой головой отвечать врагу, побеждать и восстанавливать справедливость. Сегодня Президент Азербайджана вместе народом пишут новую, победоносную историю нашей страны.

Сегодня каждый гражданин Азербайджана вносит свой вклад в общее дело – ведется информационная война с откровенной ложью, фальсификацией истории, вымышленными обвинениями в наш адрес. Мы стараемся открыть мировому сообществу глаза на правду, на нашу многовековую историю, культуру нашего народа.

Азербайджан – открыт для иностранных журналистов, для представителей международных организаций, которые могут воочию видеть истину", - сказала Гусейнова.

Народная артистка подчеркнула, что победа в этой священной, праведной войне обязательно будет за Азербайджаном.

"Оккупанты кричат на весь мир, что считают земли Карабаха для себя священными, кричат, что жили там испокон веков, что это их дом, однако глядя на кадры освобожденных азербайджанской армией территорий мы приходим в ужас – были уничтожены дома, памятники культуры и искусства, храмы. Некогда прекрасный край превращен в безжизненную пустыню, и создается впечатление, что над этой землей поиздевались именно для того, чтобы причинить как можно больше боли азербайджанскому народу.

Победа в этой священной, праведной войне обязательно будет за Азербайджаном, поскольку мы руководствуемся законом, международным правом, справедливостью.

Мы обязательно вернем наши земли, восстановим территориальную целостность Азербайджана, и люди смогут вернуться в свой родной край, в свои дома. И обязательно на землю Карабаха вернется азербайджанская культура и искусство.

Набоков писал: "То, что у нас зовется искусством, в сущности, не что иное, как живописная правда жизни". И Карабах подарил миру видных азербайджанских деятелей мировой культуры – это публицист, поэт мыслитель Молла Панах Вагиф, поэтесса Хуршидбану Натаван, ханенде Хан Шушинский и Зульфугар Адигезалов, композитор Узеир Гаджибейли, певец Бюльбюль. Песни, танцы, стихи, мугамы, дастаны, картины, ковры, архитектура… – это все многообразная карабахская культура Азербайджана.

Этот некогда живописный, богатейший край – колыбель азербайджанской и мировой культуры и искусства, вернет себе былую славу. Сегодня вражеские силы разгромлены, они бегут с поля боя, прося помощи у всего мира и не получая ее в ответ, они совершают подлые, гнусные, низкие поступки, нанося удары по мирному населению, убивая женщин и детей. Но ничто не остановит Азербайджан в стремлении восстановить справедливость и вернуть обратно свою Родину. Победа будет за нами! Да здравствует азербайджанская армия, Президент Азербайджана и весь Азербайджан!", - добавила Гусейнова.

(Автор: Джани Бабаева)