Душа просится в Карабах - орнаментальный мир домов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook в рубрике "Душа просится в Карабах…" представил информацию о "Карабахской комнате" в музее, сообщает Trend Life.

Этот уголок экспозиции музея был создан с целью продемонстрировать интерьер карабахских домов и воссоздать их атмосферу.

"Дома в Карабахе были высокие и просторные, для помещений ткали специальные роскошные ковровые комплекты, называемые в народе "дяст-халы-гяба". Роспись потолка повторяла композицию ковра.​ Стены в этих домах украшались фресками, а окна и двери были покрыты яркой шебеке – мозаикой из кусочков дерева определенной формы и со стеклами разных оттенков,​ подгонявшихся встык, без гвоздей и клея.​ В нишах в стенах комнат хранилась медная посуда с изысканными узорами, чаши и т.п. Постельное белье и сундуки хранились в прямоугольных нишах большего размера. И большие, и малые ниши прикрывались занавесями, украшенными разноцветной вышивкой. Так творилась среда обитания, где все поверхности заполнял орнаментальный мир", - отмечено в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева )