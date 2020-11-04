Азербайджанец вошел в состав жюри международного музыкального фестиваля-конкурса в России

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев вошел в состав жюри IV Международного музыкального фестиваля-конкурса имени Георга Отса, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Фестиваль-конкурс пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) с 6 по 9 ноября 2020 года.

Целью фестиваля-конкурса является поддержка молодых талантов, которым участие в конкурсе дает прекрасный шанс не только побороться за победу, но и получить ангажемент от профессионального жюри, в составе которого представители известных международных агентств и оперных театров.

В проекте примут участие вокалисты в возрасте от 20 до 38 лет. Конкурс проходит в номинации "академический вокал".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)