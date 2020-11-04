Хураман Шушалы представила клип, посвященный родной Шуше (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Хураман Шушалы представила клип, посвященный родной Шуше, сообщает Trend Life. Клип снят по произведению Мирали Векилоглу "Азербайджан" и на музыку исполнительницы. Режиссер – Айдын Асадулла, монтаж – Эльнур Эхтирамоглу.

"На протяжении 28 лет наша родная Шуша оккупирована армянскими агрессорами, и мы не могли вернуться домой. Я была тогда еще маленьким ребенком, и все эти годы мечтала о возвращении. К большому сожалению, мои родители не смогут увидеть этот день, они скончались, но уверена, что их душа возрадуется, когда Шуша будет освобождена. Наша славная армия во главе с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым бьет врага по всем направлениям, освободив за месяц более 400 населенных пунктов, города и села. С большим нетерпением ждем освобождения родного города Шуша – колыбели нашей музыки и искусства, нашей души и сердца. При помощи Всевышнего победа будет за нами, и наши земли окончательно будут освобождены от армянской чумы, фашисты будут уничтожены и на нашей благословенной земле, наконец, воцарится мир", - сказала Хураман Шушалы, выразив признательность странам, которые в эти дни поддержали Азербайджана в этой справедливой борьбе против армянских оккупантов.

"Светлая память шехидам! Преклоняюсь перед их родителями, которые воспитали таких достойных сыновей Родины! Вечная слава героям! Шуша – это Карабах – это Азербайджан!", - добавила Хураман Шушалы.

(Автор: Вугар Иманов)