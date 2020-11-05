Ювелирное украшение из Шушинского филиала музея ковра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своих официальных страницах в Facebook продолжает демонстрировать экспонаты из своей коллекции, созданные в Карабахе, сообщает Trend Life.

Очередным экспонатом, продемонстрированным в социальных сетях, стал женский пояс из Шушинского филиала музея, состоящий из прямоугольных сегментов.

"Ювелирные украшения всегда занимали особое место в культуре одежды азербайджанского населения. Одним из украшений был металлический пояс "айналы" ("зеркальный") - такие были особенно распространены на севере Азербайджана, а также в Карабахе", - отмечено в сообщении.

Пояс из Шушинского филиала музея состоит из прямоугольных сегментов, зеркальная подложка каждого из них покрыта изысканным серебряным орнаментом - отсюда и название экспоната. Фигурная пряжка украшена накладной филигранью и цветными камнями.

"В 1987 году в Шуше был открыт филиал нашего музея. В 1992 году Шуша была оккупирована армянскими захватчиками. Незадолго до оккупации сотрудникам музея удалось вывезти в Баку большую часть экспонатов, включая этот пояс. В настоящее время экспонат демонстрируется в экспозиции Азербайджанского национального музея ковра, и мы уверены, что в ближайшем будущем этот пояс, как и многие другие экспонаты, вернется в свой дом – в Шушу!", - подчеркнуто в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)