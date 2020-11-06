Ульвия Кямалзаде создала серию работ, посвященных освобождению Карабаха и жертвам армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодая азербайджанская художница, студентка Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица Ульвия Кямалзаде создала серию работ, посвященных освобождению Карабаха и жертвам армянской агрессии, сообщает Trend Life.

Работы созданы в жанрах абстракционизма, символизма, минимализма в черно-белых и красочных тонах, отражающих всю гамму чувств этих дней. Среди произведений "Дар солдату", "Кровь невинных", "Жертвы оккупации", "Кровавая память", "Ходжалинская трагедия" и другие.

"В эти дни у каждого из нас, если один глаз радуется, то другой плачет. Радуемся освобождению наших земель от армянской оккупации, гордимся нашими героями и сплоченным народом, а плачем по безвинным жертвам варварских армянских бомбардировок мирных городов и сел нашей страны, отдаем дань памяти нашим шехидам. Меня раздирает душевная боль, и в тоже время горжусь, что благодаря геройству наших солдат и офицеров, могу проснуться и увидеть рядом своих родителей, смотреть на это небо, и творить…Дай Бог, когда наша земля будет полностью очищена от армянских фашистов, я смогу посетить лес Топхана, Худаферинский мост, город Шуша, мечеть в Агдаме, другие благодатные, освобожденные от оккупации, места страны, чтобы создать новые работы, но уже в самых позитивных тонах", - сказала Trend Life Ульвия Кямалзаде.

На протяжении около 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, в результате армянской агрессии более миллиона азербайджанцев стали беженцами. Власти Армении все это время игнорировали принятые Совбезом ООН четыре резолюции о выводе своих оккупационных сил с территории Азербайджана. Начиная с 27 сентября этого года ВС Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции и резолюции Совета безопасности ООН, требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам страны, среди которых Гянджа, Барда. Тертер и другие. В результате военных преступлений Армении более 90 погибших и 400 раненых, множество детей, стариков и женщин, разрушены более трех тысяч домов и гражданских объектов. Для пресечения дальнейшей агрессии и постоянных провокаций с армянской стороны ВС Азербайджана ведут освободительную борьбу по восстановлению территориальной целостности страны, в результате чего освобождены города и села Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского районов и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)