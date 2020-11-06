Чувство гордости и слезы радости на глазах от того, что земли Азербайджана будут освобождены - Инна Костина

БАКУ /Trend Life/ - Вторая Карабахская война продемонстрировала насколько патриотично настроен весь народ Азербайджана, независимо от национальности и вероисповедания, сказала Trend Life заслуженный художник Азербайджана Инна Костина.

"Абсолютно все в меру своих сил и даже больше стараются поддержать наших военнослужащих – и это очень важно. Патриотично настроены представители всех национальностей, проживающие в Азербайджане. Совершенно нет различий между азербайджанцами, русскими, лезгинами… – неважно, кто ты по национальности, Азербайджан - наша Родина, и мы все очень хотим, чтобы она, наконец, была освобождена от оккупантов. Мы все ждем и верим в Победу, причем в скорейшую Победу!", - отметила заслуженный художник.

Инна Костина подчеркивает, что Азербайджан представляет собой уникальный пример мирного сосуществования многих народов и религиозных конфессий.

"Я бакинка в четвертом поколении, выросла в интернациональном Азербайджане, где никогда не обращали внимания на то, какой национальности сосед, одноклассник, сокурсник, коллега на работе... Азербайджан многонациональная страна и у нас мирно сосуществуют все религиозные конфессии, мы всегда готовы протянуть друг другу руку помощи.

Заслуженный художник добавила, что обстрелы мирных азербайджанских городов – Гянджи, Барды, Мингячевира и других – это вопиющее безобразие: "Абсолютно аморально воевать с женщинами и детьми, крайне низко то, что делают армянские военные. Ракетные обстрелы мирных городов Азербайджана - это однозначно террористические акты. Это провокации, и слава Богу мы на них не поддаемся, наша армия твердо выдерживает свою линию – очень достойно и грамотно. Мы можем только гордиться азербайджанской армией", - сказала она.

Инна Костина рассказала, что огромным волнением ждет новостей с фронта и безмерно радуется каждому достижению ВС Азербайджана: "Также как и все, очень жду новостей с фронта, гамма чувств очень широкая. Конечно, невероятный восторг от того, что происходит, от того, чего мы ждали около 30 лет. Чувство гордости и слезы радости на глазах, что, наконец, наши земли будут освобождены".

Заслуженный художник Азербайджана подчеркивает, что каждый гражданин Азербайджана на своем месте старается внести вклад в Великую Победу, поддержать наших военнослужащих.

"Азербайджанская Государственная Академия Художеств перечислила денежные средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики. Все художники создают работы, отражающие освободительный путь азербайджанской армии – это плакаты, графические работы, живописные полотна. В первый же день начала боевых действий я написала картину, которую назвала "27 сентября. 2020 года". Она немного напряженная работа, а сейчас, когда ситуация на фронте поменялась, меня одолевают радостные и позитивные эмоции", - сказала она.

По словам Костиной, не только она, но и все азербайджанские художники мечтают поехать в Карабах и писать там свои полотна: "После освобождения наших земель, с огромным удовольствием буду ездить в Карабах, дышать этим воздухом, писать холсты в этом живописном краю. А еще я мечтаю исполнить на этой прекрасной земле азербайджанскую народную песню "Сары гялин", которую я очень люблю", - добавила художник.

Костина отметила, что будучи человеком искусства, она не может равнодушно смотреть, как армянская сторона разрушает исторические и культурные памятники Азербайджана в Карабахе, назвав подобные действия агрессией Армении против общечеловеческой культуры.

Инна Костина также подчеркнула, что ежедневно от коллег из-за рубежа получает пожелания Победы и слова поддержки: "Несмотря на пропаганду армянской стороны, все, кто знают меня, знают и любят Азербайджан, желают нам Победы".

(Автор: Джани Бабаева)