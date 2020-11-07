Под управлением дирижера Эйюба Гулиева в Москве состоится открытие и закрытие Международного конкурса "Щелкунчик"

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" Академический симфонический оркестр Московской филармонии выступит под управлением заслуженного артиста Азербайджана, главного дирижера и музыкального руководителя Государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева, сообщает Trend Life.

XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" пройдет в Москве с 1 по 8 декабря 2020 года.

Оркестр Московской филармонии выступит под управлением азербайджанского дирижера на церемониях открытия и закрытия конкурса "Щелкунчик".

В первом туре примут участие 48 конкурсантов из 23 стран мира и 12 городов России. На конкурсе Азербайджан представит 13-летняя скрипачка Саида Ахмедова.

"Щелкунчик" - ежегодный международный телевизионный музыкальный конкурс среди юных музыкантов, проводимый российским телеканалом "Культура". Он был учрежден в 2000 году и с тех пор проводится ежегодно. Конкурс проводится в нескольких категориях исполнения классической музыки: "Фортепиано"; "Струнные инструменты"; "Духовые и ударные инструменты".

К участию в конкурсе допускаются юные музыканты до 14 лет из любых стран. Жюри осуществляет предварительный отбор участников. Конкурс проходит в три тура. Все произведения исполняются по памяти, каждое - только один раз.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)