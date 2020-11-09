Сами Юсуф: Шуша – место, где родились величайшие гении Азербайджана, моей исторической родины

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный британский певец азербайджанского происхождения Сами Юсуф поздравил Азербайджан с освобождением города Шуша от армянской оккупации.

"Поздравляю, Азербайджан! Шуша – место, где родились величайшие гении Азербайджана", - написал Сами Юсуф в соцсети, поставив фото Верхней мечети Говхар ага города Шуша.

Освобождение города Шуша от армянской оккупации произошло 8 ноября.

Напомним, что ранее Сами Юсуф рассказал своей многомиллионной аудитории об армянской агрессии в отношении Азербайджана и его мирного населения, почтил память шехидов. Певец также поделился статьей одного из авторитетнейших изданий США The New York Times, где подчеркнута оккупация Нагорно-Карабахского региона Азербайджана вооруженными силами Армении. Публикации отмечены хештегами "Карабах - это Азербайджан", "Помолимся за Азербайджан", "Вместе – мы сильнее" и т.д.

Сами Юсуф родился 21 июля в 1980 году в Тегеране, в азербайджанской семье. С трех лет в семьей переехал в Лондон. Выпускник Королевской академии музыки. Изучение как западной музыки, так и мелодий Ближнего Востока (макам) позволило развить уникальный голос, сделавший его всемирно знаменитым. Он владеет композиторским мастерством, обладает превосходным голосом, тщательно подбирает лирические темы и предан исламу, что делает его подлинным человеком искусства, достойным подражания. Сами Юсуф часто был в Азербайджане, выступал с концертами, принимал участие в реализации различных проектов, среди которых Фестиваль Насими. В его репертуаре множество азербайджанских композиций, среди которых "Sarı Gəlin", "Ayrılıq", "Küçələrə su səpmişəm", "Sənə də qalmaz" и другие, на которые были сняты клипы. Он также прекрасно исполняет азербайджанский мугам, входящий в Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО.

"Азербайджан - древняя страна с богатой историей и музыкальной культурой, моя историческая родина. Мои родители - азербайджанцы, а дедушка с бабушкой выходцы из Баку. Сам я родился в Тегеране, но не забываю о своих корнях. Я гражданин Великобритании, с трех лет живу в Лондоне, но в моей семье всегда чтят семейные и национальные традиции. Бесспорно, необходимо интегрироваться в Европу, но не стоит ассимилироваться. Надо всегда оставаться самим собою и не забывать о корнях. Я вышел из семьи музыкантов, и надо сказать, что музыка играла и продолжает играть огромную роль в моей жизни. Хвала Аллаху, благодаря Его милости мне повезло: моим главным учителем стал мой отец. Я в долгу перед ним за те бесконечные часы, которые он потратил на мое обучение. Я благодарен отцу также за то, что он научил меня хорошим манерам, привил религиозность и богобоязненность", - говорит Сами Юсуф.

(Автор: Вугар Иманов)