Турецкий исполнитель Синан Акчыл планирует отправиться в Шушу

БАКУ /Trend Life/ - Известный турецкий композитор и певец Синан Акчыл в интервью турецким СМИ сказал, что планирует поехать в город Шуша, сообщает Trend Life.

"В ближайшее время планирую поехать в Шушу, и исполнить там композицию "Sən daima yaşa, Azərbaycan", - сказал исполнитель.

Напомним, что в конце октября текущего года Синан Акчыл презентовал композицию "Sən daima yaşa, Azərbaycan" ("Живи вечно, Азербайджан"). Он исполнил ее в дуэте с азербайджанской коллегой Саидой Гулиевой, проживающей в Турции. Автором композиции является сам Синан Акчыл.

"Эта композиция посвящена азербайджанским солдатам, находящимся на передовой. Пусть весь мир знает, что Карабах – это Азербайджан!" - написал ранее Акчыл на своих страницах в соцсетях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)