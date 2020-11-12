Началась работа по включению исторического центра города Шуша в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend Life/ - Министерства культуры Азербайджана приступило к работе по подготовке номинационного досье с целью включения в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО исторического центра города Шуша – колыбели культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в ведомстве.

В Шушинский историко-архитектурный заповедник входят такие памятники как – мечети Юхары и Ашагы Гевхар ага, Дом дочери хана Натаван, Дворец Карабахского хана, Мавзолей Вагифа, Дом Мирзы Салах бека Зохраббекова, шушинские курганы, пещерный стан Шуша, Шушинская крепость и другие.

В целом в Шуше было 549 старинных зданий, мощеные улицы протяженностью 1203 метра, 17 источников, 17 мечетей, 6 Караван Сараев, 3 мавзолея, 2 медресе, 2 замка и крепостные стены. Также 72 важных памятника искусства и истории, дома государственных деятелей и других известных лиц.

На данный момент министерство культуры проводит работу по изучению состояния данных историко-архитектурных памятников.

Список Всемирного культурного наследия был создан на основе конвенции ЮНЕСКО по охране мирового культурного и природного наследия 1972 года.

От Азербайджан в этот список включены – Ичери Шехер с Дворцом Ширваншахов и Девичьей Башней; Культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана и Исторический центр Шеки с Ханским дворцом.

(Автор: Джани Бабаева )